衆議院選戰正式公告、31日投開票＝「政權選擇」成最大焦點

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日本第49屆眾議院選舉在10月19日正式公告，將朝31日投開票展開為期12天的選舉戰。這也是新型冠狀病毒下的首次全國規模國政選舉，防疫對策及経済政策將成為主要焦點。可投票人士將從自民、公明兩黨的岸田聯合政權是否能持續？或是選民將選擇立憲民主黨為中心的在野黨勢力等政權，將是選戰最大焦點。

這也是2017年10月以來睽違4年的眾議院選舉。也是這段期間對安倍、菅兩政權的期中考。首相岸田文雄（自民黨總裁）就任滿27天後選舉，衆議院解散17天後就要迎接投開票等，都是二戰後最短的選舉時程。這也是眾議員任期結束（21日）後，現行憲法下首次選舉。

眾議院選舉中共計改選465議席（小選舉區289、比例代表制176席）。在公告前的勢力是執政黨自民黨276席、公明29共305議席、在野黨則是立憲民主黨110議席、共產黨12議席、日本維新會11議席、國民民主黨8議席等依序排列。

首相揭示選戰的勝敗決定線為執政黨確保過半數（233議席）。立憲民主黨則是與共產、國民、令和新選組、社民黨等一起在選舉上合作，預計200以上的小選舉區的候選人將會只推一人。期望能將前民主黨時代2012年以來，從自公兩政權中奪回政權。



眾議院選舉公告後，出席發聲的首相岸田文雄（右）與立憲民主黨主席枝野幸男＝19日上午

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