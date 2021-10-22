蕭邦音樂大賽、兩位日本人睽違16年再度獲獎

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【華沙時事】在波蘭華沙舉行的第18屆蕭邦國際鋼琴音樂大賽結果於21日正式出爐，由來自東京都的反田恭平（27）拿下第2名、來自山口縣宇部市的小林愛實（26）則拿下第4名ˊ。反田恭平則是以日本人身分，繼1970年的内田光子後（現在は英国籍）再度拿下第2名的史上最高紀錄。日本人則是睽違16年獲獎。

蕭邦音樂大賽是每5年舉辦一次。被譽為是世界三大音樂大賽之一，也是年輕鋼琴家的魚躍龍門之處。本屆的大賽來自10國的12人出賽，最後是由加拿大的Bruce Liu獲得優勝。

反田在18日的大賽演奏中，對於指定曲的鋼琴協奏曲第1號的表演，本人也表示「非常滿足」，許多的觀眾不禁站立拍手叫好。小林在20日時也跟反田一樣表演同曲目。她也過去曾參加2015年的大賽，不過並未入圍，這次成功雪恥。

反田目前就讀華沙蕭邦國立音樂大學。年輕時早早獨立，並設立個人事務所親自指揮交響樂團等，是廣為人知的行動派。小林則是從9歲起就從國際舞台出道早早就活躍各大賽。並前往美國費城的名門柯蒂斯音樂學院留學，也是在國内外活動相當具有代表性的日本年輕鋼琴家。



蕭邦國際鋼琴音樂大賽上演奏的反田恭平＝18日、華沙（EPA時事）



在20日波蘭華沙舉辦的蕭邦國際鋼琴音樂大賽中演奏的小林愛實（EPA時事）

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