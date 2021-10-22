飲食店面時間限制25日解除＝睽違11個月、團體聚會也將放寬

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東京都在21日召開新型冠狀病毒對策本部會議，決議將從25日起解除飲食店面等營業時間縮短限制。對於徹底實施對策且通過東京都認證的飲食店面，未來酒類提供時間也不再限制。這也是飲食店自去年11月以來睽違約11個月的重啟。官方視感染狀況改善後，對於感染對策與經濟活動如何並存等做出決定。

目前仍是持續要求同一組人在同一張桌子要求在「4人以内」。經過認證的店面，只要出示疫苗施打證明，也可以認可5人以上同桌。

小池百合子知事表示「東京都民及視業者等，我們會再度要求他們實施基本的感染防治對策」。

目前經過認證的店面有10萬多間店，約佔全體飲食店的8成左右。東京都從本月1日起至24日為止將這段期間設定為「防止疫情反彈措施期間」，對於認證店面的酒精類提供要求到晚上8點，營業時間則是要求到晚上9點。25日以後的限制解除下，都將認可一般營業。未受到認證的店面也將解除時間限制。但是酒精類提供則希望在9點前。

電影院及百貨公司，遊園地等也解除時間限制。過去「入場人數一半，或上限1萬人」的活動入場限制，從31日起也將改為「入場人數一半」。飲食店面的措施目前到11月底為止，12月以後的對應則視感染狀況再做出判斷。



出席新型冠狀病毒遠距會議的東京都知事小池百合子＝21日下午、都廳

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