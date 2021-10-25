參議院補選自民黨静岡敗北＝對岸田政權在衆議院選前的痛撃

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岸田文雄政權在上路後首次的國政選舉，參議院靜岡、山口兩選舉區的補選在24日進行投開票。自民黨雖然死守山口縣，但是靜岡縣則是在野黨候選人共推候選人下痛失議席，對岸田文雄首相（自民黨總裁）來說是一大痛擊。

一週後的31日，日本將進行睽違4年的「政權選擇選舉」的眾議院選舉投開票。這次的補選在野黨拿下1勝，未來對眾議院選舉的最終造勢也勢必造成影響。

兩補選是為自民黨現役的議員之辭職（一個是為參選靜岡縣知事，另一個是為參選和眾議院選舉）而舉行，不論執政在野黨都將其視為眾議院選舉的前哨戦，展開真正對決。首相則是在7日與21日進入靜岡，立憲民主黨的主席枝野幸男與國民民主黨主席玉木雄一郎則是在22日在靜岡市發表拉票演講。

自民黨的選對委員長遠藤利明在24日晚上，於黨本部面對記者團時表示，對於靜岡縣敗北一事表示「非常可惜，只差一步就可以了」。公明黨選對委員長西田實仁也發表談話表示「希望能在眾議院選舉好好再調整腳步」。

一方、立憲民主黨選對委員長平野博文發表談話強調「對執政黨的不信任感還是很高的。（眾議院選舉）最後一週我們會盡全力應戰」。

靜岡則是無黨籍的新人，前縣議員山崎真之輔（40）＝立民、國民推薦＝，擊敗自民黨新人，前御殿場市長若林洋平（49）＝公明推薦＝，以及共産黨新人，黨縣常任委員的鈴木千佳氏（50）等兩人。

山口縣自民黨勝利

山口縣則是由自民黨前參議院議員北村經夫（66）＝公明推薦＝，擊敗共産黨新人，前縣議員河合喜代（61）與前YouTuber「Hezumaryū」（30）＝本名原田將大＝等2人。

投票率則是靜岡縣為45.57％，山口縣為36.54％，較上回參議院選舉各自將低4.89%與10.78%。



首相岸田文雄＝19日、首相官邸

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