磁浮新幹線隧道施工爆發崩落意外＝作業員一人死亡一人受傷

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27日晚間7點20分左右，位於岐阜縣中津川市瀬戸的磁浮中央新幹線瀬戸隧道施工現場，有人用119通報「發生土石崩落，有人因此受傷」。根據縣警及該市消防本部，有2位男性作業員被送往醫院，其中1人死亡。縣警等正在調查事故原因。

根據縣警情報，死亡的是小板孝幸（44）＝福井縣美濱町＝，被發現時也經被崩落的土石掩埋。其他男性作業人員（52）＝愛知縣長久手市＝則是出現左脚骨折。

根據JR東海，事發當時現場有作業員5人，當中2人被崩壞的土石給捲入。作業員則是正在就出入用的緊急逃生口用的隧道，在使用火藥後進行挖掘檢查作業。事發地點約是從地上算起斜面約70公尺左右的地方。

瀬戸隧道全長約4.4公里。工程原定是2019年1月～26年6月。28日以後的施工目前還未定。

JR東海對此表示，對死者無限地追悼之意。原因目前正在調査，一定會防止這類事件再發生。



在實驗軌道上奔走的磁浮中央新幹線試驗車輛＝8日、山梨縣都留市

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