涉嫌在九州新幹線內縱火＝69歲男遭逮稱「想學京王事件」

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8日上午8點45分左右，一班正在JR熊本―新八代間行走，從廣島發車前往鹿兒島中央的九州新幹線「櫻花401號」（8輛編成）3號車中，一名男子涉嫌在車廂內地板澆淋汽油，並用打火機點火想引燃。根據JR九州等情報，當時3號車內的自由席約有30人乘坐。乘客隨即將火滅掉，並沒有任何人受傷。

熊本縣警八代署在車抵達新八代站時將該男逮捕，並以現有建造物等縱火未遂嫌疑等，將他以現行犯逮捕。該男職業不詳，自稱名為三宅潔（69）的嫌犯＝福岡市博多區大博町居住＝承認犯行，並稱「想學（東京發生的）京王線事件」的做法。

根據JR九州情報，當時防犯警笛作響，車掌在確認時看到座席旁邊竄出煙霧，為了確認安全緊急停車。當時，新幹線列車内的乘客有141人。列車在抵達新八代站後讓嫌犯三宅下車後，持續運轉，抵達鹿兒島中央車站時已經遲到約50分鐘。



熊本縣警察本部＝熊本市中央區

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