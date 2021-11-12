僧侶瀨戸内寂聽99歲過世＝純文學、傳記、大眾小說家

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從私小說起到傳記、歷史文學等涉幅甚廣，接受文化勲章褒揚的作家、僧侶的瀬戸内寂聽（Setouchi・Jakuchou）女士在9日上午6點3分、因為心臟衰竭病逝於京都市內的醫院。享壽99歲。葬禮將只對近親開放。之後日子會於東京都内舉辦送別會。

1922年、瀬戸内出生於德島市。就讀東京女子大學時結婚。一度在北京生活，46年被送返日本本土，因為與丈夫的學生發生戀愛關係下兩人協議離婚。在那之後開始執筆寫小說，包括丹羽文雄主編的「文學者」的同人等文學。57年時拿下新潮社同人雜誌賞，並且刊行自己首個短編文學「白手套的記憶」。

之後所發表的短編「花芯」則是描述人妻的不倫行為，被稱為「子宮作家」後造成不小騷動，一度好幾年都沒有接受到文藝雜誌的執筆要求。之間她也是在雜誌上發表作品，持續匯集人氣，成為流行作家。在純文學與大眾小說等領域都持續活躍，61年憑藉傳記小說「田村俊子」獲得田村俊子賞，63年時以「夏天終焉」獲得女流文學賞。

她深受明治・大正時期女性解放運動影響，以伊藤野枝等為題材的「美是亂中有序」等傳記小說相繼發表。古典文學上也造詣深厚，70歳時的1992年也將「源氏物語」用現代語言翻譯，到98年完成全10集。同時擔任京都府宇治市的源氏物語博物館名譽館長。

在極度忙碌的生活下，她萌生了出家念頭，在岩手縣平泉町的中尊寺於1973年出家。將舊名的「晴美」改為法名「寂聽」，並且持續進行執筆活動，並以京都市的「寂庵」為據點展開佛法宣導活動。她也兼任岩手縣二戸市天台寺的住職，訴說心情給有孤獨、疾病、家族等煩惱的人們。

她對政治・社會運動也甚為關心，1991年的波灣戰爭集2001年的911事件時，她都用絕食來表達反戰訴求。在三一一大地震後也前往當地慰問，以及替反核運動持續奔走。

她著書甚豐，榮獲谷崎潤一郎賞的「向花來詢問」，藝術選獎文部大臣賞的「白道」、野間文藝賞「場所」、泉鏡花文學賞的「風景」外，另有散文及對談集等多數。06年榮獲日本文化勲章。

2014年起她遭受背骨壓迫骨折，還有歷經膽囊癌，之後從疾病中恢復，2017年時以作家身分執筆，將其來歷及闘病經驗為題材寫成長編小說「生命」刊行，一直到晩年都戮力在文學活動上。



作家・僧侶的瀬戸内寂聽女士

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