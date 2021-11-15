小室夫妻抵達紐約＝在美國展開新生活、真子嶄露笑容

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【紐約時事】秋篠宮夫妻長女小室真子（30）與夫婿小室圭（30）在14日、經由羽田機場後、抵達美國紐約的甘迺迪國際機場。將在小室圭的工作地點紐約一起展開新生活。

小室夫妻在日本時間14日下午11點左右（當地時間同日上午9點左右）、出現在該機場。為了避免發生混亂，他們從登機大廳出來。真子面對媒體記者們的問題，要求解釋等始終沒有表示。在走出建築物時有跟引導他們出來的相關人士打招呼後，就跟小室一起搭上迎賓的車輛。

在之前的，夫妻倆在上午8點10分左右，從結婚後一直居住的東京都澀谷区公寓出發。真子在跟小室一起搭上車輛後方的座席後，即隊媒體報導團輕輕鞠躬致意。

上午10點10分左右，真子拉著行李廂出像在羽田機場的登機口。放下一頭長髮的真子左手持著護照身穿大衣，前方的小室則是穿著毛衣。在一旁等待的客人則是輕聲喊出「真子女士，希望妳幸福」，真子也用笑容謹慎地回應。機場則是約擠滿100多人的媒體記者，夫妻並沒有回應任何問題，直接準備登機。



抵達甘迺迪國際機場的秋篠宮夫妻長女小室真子（中央）與夫婿小室圭（右）＝14日上午、美國紐約（官方代表攝影・時事）



抵達甘迺迪國際機場的秋篠宮夫妻長女小室真子（右）與夫婿小室圭（中央）＝14日上午、美國紐約（官方代表攝影・時事）

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