結束兩週隔離 大谷翔平回國記者會稱「受到好評很開心」

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本季在美國職棒大聯盟以投打「二刀流」身分活躍，最終列入美國聯盟最優秀球員（MVP）候補名單的洛杉磯天使隊球員大谷翔平（27），在15日於東京都千代田區的日本記者俱樂部舉辦記者會，在球季後接受不少獎的他表示「相當感謝。今年的結果能夠受到大家好評價讓我相當高興。」

大谷在10月底先一步回國，歷經2週的隔離後才出席與會。一身灰色西裝，不時露出輕鬆地笑容，相當放鬆地接受一小時多的詢問。

今年的大聯盟第4年在本賽季，在登板投球隔天也是以打者身分出賽，相當活躍。「我自己可以上場的比賽，都是跟總教練充分溝通下開始的。在經過一整季的試煉下來，結果是有用的，真的是太好了。希望明年也能再接再厲」。

大谷在本季，以打者身分拿下聯盟第3位的46轟，最後一刻都在全壘打王競逐中，同時以投手身分拿下9勝2敗。目前名列最後三位的MVP名單，未來誰獲選將在日本時間19日公布。



面露笑顔出席記者會的美國職棒大聯盟・洛杉磯天使隊球員大谷翔平＝15日上午、東京都千代田區日本記者俱樂部

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