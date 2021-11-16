第三劑最短可相隔半年＝疫苗費用將由公費負擔

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厚生勞動省在15日，就美國輝瑞公司新型冠狀病毒疫苗的第三劑接種上，將給予其在予防接種法上「臨時接種」的位置，未來將由公費負擔。原則上是以打滿兩劑8個月後為準，但未來依據自治體判斷，最短6個月也可被認可。對象則為18歳以上。當天在將由專門部會諮詢後，獲得初步同意。

第三劑從12月起，將依序在全國自治體起開始依序施打。原先預計到明年2月為止的疫苗臨時接種期間也將延長到9月。目前是使用輝瑞疫苗，美國莫德納公司製造疫苗可否使用在第三劑，還需經由藥事承認後在做出判斷。第2劑前要是打不同疫苗第三劑「混打」也會被認可。

專門部會上、就第二劑與第三劑的間隔一致表示「至少希望8個月以上為標準」。如果未來感染狀況持續惡化的場合下，如果有6個月以上的間隔空出，自治體可以提前考慮施打第三劑。根據海外的研究，第二劑疫苗在6個月後效果會開始低下。

醫療從業人員及高齡人士等風險高的對象，第三劑則是「特別推薦施打」，將會做出說明單分配給他們。對過去一次都沒有接種的人來說，也會持續提供各種接種機會。



美國輝瑞公司製造的新型冠狀病毒疫苗（AFP時事）

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