愛子內親王12月5日舉辦成年儀式＝將穿戴黑田清子過去的頭飾

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日本政府在16日的閣僚會議中，決定將授予寶冠大綬章給12月1日迎接成年的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王。這次的成年祝賀儀式考慮到愛子內親王的學業狀況，將在12月5日舉辦該儀式。至於成年儀式後的記者會日期，宮内廳表示正「調整當中」。

根據該廳情報、5日上午時愛子內親王將在皇居・宮中三殿進行參拜，在宮殿從天皇陛下手中領受寶冠大綬章。下午時，愛子內親王先會與兩陛下及上皇夫妻致意後，再接受皇族及三權之長等人祝賀。

當天戴上的頭飾不會是新做的，而是姑姑黑田清子過去所使用的款式。受到新型冠狀病毒感染影響，考量國民生活困苦，兩陛下與愛子內親王在商談過後，決定不做新款頭飾。

在生日的1日時，將不會召開祝宴會及茶會，下午會在御所中接受該廳職員們的祝賀，一家在進行晚餐會。

愛子內親王在明年1月1日、會以成年皇族的首次公務身分出席宮殿舉辦的新年祝賀之儀。



天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王＝2020年3月、於皇居・半藏門

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