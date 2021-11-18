福島第一核電廠環評出爐＝東電稱核處理水放出影響「微乎其微」

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有關東京電力福島第一核電廠未來將放出含有放射性物質「氚」的處理水，東電在17日、發布結果稱在從海洋放出後，對環境及人的影響是「微乎其微」。今後，將會聽取國際原子能總署（IAEA）的專家學者及一般人士的意見，在審視内容後再做出其他的評價。

該評價中，對於用海水稀釋100倍以上的處理水，會經過隧道後在發電廠外頭海域約1公里的海底放出。IAEA等也透過許多既有手段對是否會對人產生影響等等做了一系列模擬。

從一年120天都從事漁業的人浸泡海水等受到放射線的含量所調查的結果，以及其他嚴苛條件下所設定的場合，顯示一般人會受到的輻射含量中，數字為一年1微西弗的2000分之1到500分之1的程度。

報告也分析了放出的處理水的擴散狀況。從一年的模擬來看，發電廠周圍2～3公里的海域的濃度雖然較高，但是之外的平常的海水氚濃度含量則是幾乎一樣。



東京電力福島第一核電廠内保管處理水的儲存槽＝2月19日、福島縣\大熊町

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