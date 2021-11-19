大谷翔平全票通過獲選MVP＝二刀流46轟9勝

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【洛杉磯時事】本賽季在美國大聯盟洛杉磯天使隊以投打「二刀流」身分活躍的大谷翔平（27）在18日（日本時間19日）、被票選為2021年美聯最有價值球員（MVP）。這也是2001年的鈴木一朗（西雅圖水手）以來，相隔20年再有第二位日本球員獲得MVP。

該票選由全美國棒球記者協會會員30人投票，大谷翔平在全部選手中獲得第1名。

在今年大聯盟第4年的本季，他共投打總計出賽158場。以打者身分敲出聯盟排名第3名的46支全壘打，最後為止都事全壘打王競逐對象，打擊率0.257、繳出100打點、103得分、26盜壘的好成績。並以投手身分先發23場拿下9勝2敗、防禦率3.18。

上次在大聯盟真正採用二刀流先發的則是1918、19年的貝比魯斯。洛杉磯天使隊在大谷主投時也不採用指定打者（DH），讓大谷以打者身分出場，實現「真正二刀流」，做出顛覆過往常識的戰法。



對戰西雅圖水手時擊出第46發首棒打者全壘打的洛杉磯天使隊大谷翔平＝10月3日、シアトル（AFP時事）



對戰德州遊騎兵時先發主投、拿下第9勝的洛杉磯天使隊大谷翔平＝9月3日、安納罕

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