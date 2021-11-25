疫情影響公務員獎金＝明年夏天初步下調

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日本政府在24日的給與關係閣僚會議上，決議2021年度的國家公務員獎金將會正式下調，實施人事院提出的糾正案。在符合糾正内容上調整給與法改正案，希望能早日跟臨時國會正式提出。只是，冬季的獎金支付標準日的12月1日前，應該會來不及在改正法成立前通過，因此不會反映在這次的獎金調整上，22年夏季的獎金將會在事後以差額方式再刪除，形成罕見案例。

這次的糾正內容，主要為獎金減少0.15個月，以一年4.30個月為基準，也是連續2年下調獎金。月薪則是要求暫不更動。一旦實施，獎金與月薪加總起來，國家公務員的平均年收將減少6萬2000日圓，來到664萬2000日圓預估值（平均年齡43.0歲）。

這也是首次獎金在事後刪去差額。給與法改正案在例年都是在11月底前審議完畢。然而，今年適逢衆議院解散・重新總選舉的影響下，臨時國會預計在12月召開。政府、執政黨内有鑑於新型冠狀病毒感染持續減少，在消費持續擴大的期待聲中，突然間下調獎金的趨勢似乎是不太妥當，這樣的見解也不在少數，最後還是決定先暫時延期。

總務省在24日，對各自治體通知，要求對各地方公務員也要用跟國家同樣的應對發放獎金。



在給與關係閣僚會議上致詞的官房長官松野博一（左起第2人）＝24日上午、首相官邸

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