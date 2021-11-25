疑似衝突引殺機＝日本14歲中學生刺死同學

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24日上午8點左右，愛知縣一間位於彌富市的市立中學，發生一起3年級男子學生（14）將同樣是3年級的男子學生（14）以菜刀多次刺向腹部的事件。被害學生隨即被送往市内的醫院，但是約在2小時半後確認死亡。

愛知縣警隨即將刺殺同學的學生以殺人未遂的嫌疑以現行犯逮捕。該生承認犯嫌並表示「是我做的沒有錯」。今後將以蓄意殺人罪偵辦，並將詳細調查事件的前因後果。

根據愛知縣警情報，被害學生的死因是因為出血性休克，出現肝臓遭到貫穿的穿刺傷等。菜刀的刀痕最長約20公分，目前已遭到縣警沒收。該刀不是學校的備品，而是加害學生自己帶來學校。

根據該市教育委員會等表示，被害學生是在校舍2樓，自己班上教室附近的走廊下遭到刺傷，逃回教室後倒下。一陣混亂中前來的教職員，趕緊要加害學生立刻將菜刀放下，該生也立刻將刀丟棄。學校則在打給110報警時說明「學生間發生糾紛」。

2人分別屬於不同班級，但是中學2年級時是同個班級。根據教育委員會表示，事發前並沒有收到有關欺凌或是糾紛等進一步資訊。



愛知縣警察本部＝名古屋市中區

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