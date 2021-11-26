東京聚餐人數放寬到「8人以内」＝旅行補助也重啟

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東京都在25日，召開新型冠狀病毒對策本部會議，決定飲食店面內的聚餐人數將從過去的「4人以内」限制放寬到「8人以内」。東京都内的都民旅行補助事業也將重新啟動。有鑑於確診狀況改善，都知事小池百合子在會議後表示「在社會經濟活動重啟下，徹底實施基本的感染防治對策至為重要」。

東京都在現在，原則上呼籲已經受到認證的感染防治對策飲食店面內可以維持「1張桌子4人以內用餐」，從12月1日起到明年1月16日為止將放寬到「8人以内」。當中包括1人1晚住宿補助5000日圓等事業，以及國家的觀光支援方案「Go To Travel」等也將配合官方歩調重啟。

另一方面，為了防止感染擴大下出現「第6波」疫情，將強化年底年初的醫療體制。將增加能接受患者的醫療機構及檢查機關等。除此也將推進第3劑疫苗接種，東京都也將獨自在6個地方設置大規模接種會場。



接受記者團採訪的東京都知事小池百合子＝25日下午、都廳

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