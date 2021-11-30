日本政府正式停止全世界外國人入境＝嚴格實施邊境檢疫

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日本政府在29日，受到新型冠狀病毒新型「Omicron變種」在各國傳染開始加劇的情況下，決定原則上停止來自全世界的外國人入境。實施期間從30日上午0時起到本年底為止。從各國歸國的日本人行動限制也將逐漸強化。

岸田文雄首相は首相官邸で記者團に，就這次的應對上表示「這次是做為緊急避難預防措施，對來自全世界的外國人入境原則上都禁止。這是在Omicron變種病毒的情報尚不明朗前的必要措施」。並強調「（嚴格處置）這樣的批判當然是由我來負全責」。

日本政府原先在預計擴大經濟社會活動，從8日起就對外國人商務人士及留學生，技能實習生入境在有條件下依序解禁。然而，受到Omicron變種病毒影響下，28日起就禁止來自南非等9國家的入境措施。從30日起入境限制更擴大到全世界。除了因為人道因素需要即刻處理的案件外，其他的入境都暫時不予承認。

從各國回國的日本人的「隔離」措施也將採取更嚴格。原先在回國第4天起可以在有條件下出勤上班等措施也予以凍結，受到Omicron變種傳染擴大下，從23國與地區回國的人將在國家指定的設施中一定期間自主隔離。單日入國者人數上限也從5000人下調到3500人。



針對有關「Omicron變種」對應上，發表停止所有來自全世界的外國人入境的日本首相岸田文雄＝29日下午、首相官邸



抵達成田機場後，在排隊等待檢疫的旅客們（後方）＝29日下午、千葉縣成田市

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