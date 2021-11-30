秋篠宮親王滿56歲＝稱真子結婚對「宮家以外皇室也有影響」

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日本皇室秋篠宮親王在30日迎接56歲的生日。早此之前，他則是於東京元赤坂的赤坂東邸舉辦記者會見，針對先前長女小室真子（30）與小室圭（30）結婚一事，他則說了「對秋篠宮家以外的皇室也造成影響」的感想。對於相關儀式後來未舉辦一事，他也說對於皇室的典禮及儀式來說「可能給了非常隨意的印象」。

對於婚禮中的一般結納儀式「納采之儀」等三個儀式並未舉辦，親王也明確指出「這是在我的判斷下最後部舉辦」，對於理由，親王也提到小室圭在4月公布有關母親金錢糾紛的相關説明文件。他稱「這個是大家讀過之後也沒有辦法立刻整理出可以接受的文件」，最後他決定還是不要舉辦。對於小室圭也曾告知「能夠從自己的嘴巴說出來，如果能有回答問題的機會是更好的」。

3年前，對於女兒的婚姻，他曾說過「如果不是在許多人都能夠接受地欣喜狀況下，納采之儀是無法舉辦的」。

對於小室真子的結婚當天，二人的記者會不用口頭做出回應，他也指出「希望是以雙方向進行記者會」。只是，女兒受到創傷後壓力症候群（PTSD）下身體狀況出現不良反應，他也稱「我想這是有她的難處」。

對於因為結婚而引發一連串的雜誌報導及網路上許多流言蜚語等，他則是回應「深深傷害到人的言詞，我想是不能夠被允許的」。針對先前對小室真子「我的事總是優先於任何公事」等一部份的言論，秋篠宮親王則是擁護並表示「她一直都是以公事作為最優先考量」。對於女性皇族的結婚等，他也表示是不用經過皇室會議的決議，並表示疑問地稱「直接將這些以公與私二個概念一起類比是否適當呢」。

目前因為疫情下，多半都是以線上活動為中心活動，對於自己今後的活動，他也稱「如果可以的話儘量能夠去當地，希望能夠直接與當地的人們交流」。



在56歲的生日前召開記者會的秋篠宮親王＝25日上午，於東京都港區赤坂東邸（代表攝影）



與次女佳子內親王、長男悠仁親王等一起在赤坂御用地内散步的秋篠宮親王＝12日上午、東京都港區（宮内廳提供）

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