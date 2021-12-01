愛子內親王滿20歲成年＝期許「真摯面對自己公務」

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日本天皇、皇后兩陛下的長女愛子內親王在1日，迎來滿20歲的生日。在成年前舉辦的例行記者會則暫時由文書替代，透過宮内廳的文件發表其感想稱，「身為成年皇族的一員，我會一步一步真摯地公務上，盡我所能地幫助兩陛下」。記者會預計將於明年3月第3週舉辦。

她回憶「所有的經驗，都是我寶貴的財產」，並記述「過去在我人生歷程的有關的所有人我都表示由衷感謝」。並稱「對於國民大家，我想借著這個場合跟大家表示我由衷地感謝」。

她也提及了目前的新型冠狀病毒傳染疫情。「許多人因此損失性命，讓我感到相當悲痛」，對於目前還在艱苦生活中的人，她也鼓勵表示「期望所有的人，都能夠早日有平穩但是卻豐富多彩的生活到來」。

現在、愛子內親王是學習院大學文學部日本語日本文學科的2年級學生。今年4月時遲了1年用網路參加入學典禮後，現在仍持續用線授課。

宮内廳對於今後的公開會見日期表示，愛子內親王目前正忙於大學課程，「成年後對於自身的感受，以及對於問題能夠冷靜思考的時刻是最佳的」（宮內侍從職），會考量於大學春假期間舉行。

成年儀式，將在沒有課業的週日、12月5日舉辦。預計頭戴的頭飾則是因為疫情的關係考量國民生活，將借用姑姑黒田清子當年使用的頭飾。



在皇居御所庭院內攝影的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝11月14日下午（宮内廳提供）



與愛犬由莉（Yuri）一起在皇居御所庭院內散步的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝11月14日下午（宮内廳提供）

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