日本開打疫苗第三劑＝警戒Omicron變種防蔓延

Newsfrom Japan

新型冠狀病毒疫苗第三劑追加接種在1日上午、在日本國内各地正式上路。凡是18歲以上，施打過第二劑超過8個月以上的人皆可為對象，目前先以2月以後施打過兩劑的醫療從業人員優先。在明年後會依序，往高齡人士開始慢慢做接種。

疫苗的感染預防効果，從第二劑後經過一定期間會開始往下滑落。在日本國内檢疫中也發現新變異株「Omicron變種」，警戒正往世界快速蔓延，日本政府為了加強國民免疫，因此決定實施追加接種。

厚生勞動省，目前官方在第三劑接種上使用美國輝瑞疫苗，其疫苗也通過藥事許可。美國莫德納製疫苗可用與否仍在審査中，如果獲得承認，將可以選擇施打這兩種。跟第二劑同樣，接種券也會依序往各居住自治體寄送。

日本也承認可以「混打」跟第二劑不同的疫苗。莫德納製造的疫苗在通過藥事許可前提下，明年3月起的職場接種也會預計開始實施。



針對醫療從業人員實施的第三劑疫苗接種＝1日上午、於名古屋市西區名鐵醫院

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]