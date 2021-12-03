日本山梨震度5地震＝氣象廳稱「富士山數據無變化」
Newsfrom Japan社會
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日本時間3日上午6點37分左右發生地震，震央位於山梨縣東部・富士五湖，該縣的大月市則是偵測到震度5左右的搖晃。根據氣象廳情報，震源深度為19公里，地震規模（芮氏）推測為4.8。
隨後舉行記者會的氣象廳地震海嘯監視課長束田進也表示，該次地震與富士山火山活動的相關聯一事指出「震源相差30～40公里，目前的火山觀測數據沒有太大的變化」。表示兩者沒有太大的關聯。
根據山梨縣情報，這起地震目前沒有收到人受傷及建築物損害等其他情報。
同日上午2點18分左右與同2點23分左右也分別在同個震央偵測到地震，大月市也都分別出現震度4與震度3的搖晃。
上午6點37分左右地震，主要各地震度依序如下。
震度5弱＝山梨縣大月市
震度4＝神奈川縣厚木市
震度3＝甲府市、横浜市神奈川區、群馬縣神流町、埼玉縣川口市、東京都中野區、静岡縣小山町。
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