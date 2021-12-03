日本山梨震度5地震＝氣象廳稱「富士山數據無變化」

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日本時間3日上午6點37分左右發生地震，震央位於山梨縣東部・富士五湖，該縣的大月市則是偵測到震度5左右的搖晃。根據氣象廳情報，震源深度為19公里，地震規模（芮氏）推測為4.8。

隨後舉行記者會的氣象廳地震海嘯監視課長束田進也表示，該次地震與富士山火山活動的相關聯一事指出「震源相差30～40公里，目前的火山觀測數據沒有太大的變化」。表示兩者沒有太大的關聯。

根據山梨縣情報，這起地震目前沒有收到人受傷及建築物損害等其他情報。

同日上午2點18分左右與同2點23分左右也分別在同個震央偵測到地震，大月市也都分別出現震度4與震度3的搖晃。

上午6點37分左右地震，主要各地震度依序如下。

震度5弱＝山梨縣大月市

震度4＝神奈川縣厚木市

震度3＝甲府市、横浜市神奈川區、群馬縣神流町、埼玉縣川口市、東京都中野區、静岡縣小山町。



在記者會上說明地震震央位於山梨縣的氣象廳地震海嘯監視課長束田進也＝3日上午、東京都港區

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