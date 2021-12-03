和歌山出現震度5地震＝日氣象廳稱「不影響南海海溝」

Newsfrom Japan

日本時間3日上午9點28分左右，位於紀伊水道震央的地區發生地震，和歌山縣御坊市觀測到震度5左右的搖晃。根據氣象廳情報，震央深度為18公里，推測約為地震規模（芮氏）5.4。這起地震目前沒有任何海嘯預警。

氣象廳表示，這次是地震震央較淺且規模較小，不太可能是南海海溝移動所引發的地震。

和歌山縣目前沒有收到任何人等傷亡。而根據御坊市情報，市公所有一部分的窗戶玻璃出現裂痕。

主要的各地震度如以下所示。

震度5弱＝和歌山縣御坊市

震度4＝和歌山縣有田市、三重縣熊野市、兵庫縣南淡路市、德島縣吉野川市、香川縣讚岐市

震度3＝和歌山市、三重縣尾鷲市、兵庫縣洲本市、德島市、高松市、堺市堺區、奈良縣天川村、岡山市北區、廣島縣尾道市、愛媛縣上島町、高知縣東洋町

震度2＝福井縣高濱町、名古屋市南區、滋賀縣長濱市、京都府京丹後市、鳥取市、島根縣出雲市、山口縣岩國市。



左：氣象廳（東京都港區） 右：和歌山縣廳（和歌山市）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]