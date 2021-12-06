愛子內親王舉辦成年儀式＝頭戴頭飾以正式服裝嶄露笑容

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12月1日迎接20歲生日的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王，在5日於皇居內接受皇室勲章授予，進行一連串主要的成年祝賀儀式。

愛子內親王在上午時，前往宮中三殿參拜後，在宮殿「鳳凰之間」接受天皇陛下授予的寶冠大綬章。根據宮内廳消息，她挺著腰，相當凜然地站著，從陛下相當優雅地目視下接受勲章。下午則同樣於鳳凰之間，與兩陛下致意。

在結束跟兩陛下的致意後，約於中午12點50分左右，她穿戴頭飾及配戴勲章，以白色洋裝正式服裝出現在宮殿西車寄，跟大家敬禮。在媒體大眾高喊「恭喜」時，她則是以笑容回應並稱「謝謝」。

之後她為了與上皇夫妻致意，驅車前往仙洞臨時御所（東京都港區）訪問。沿路上有許多人群聚集，她則是從車窗跟人們揮手致意。之後，她回到宮殿，跟兩陛下一起接受秋篠宮親王等皇族人士及前皇族、三權之長等祝賀。

因為新型冠狀病毒下考量國民生活，她並未有用新的頭飾，而是採用姑姑黑田清子過去使用的頭飾。黑田夫妻也出席了這天的祝賀儀式。秋篠宮妃紀子妃則是因為父喪中缺席。為了防止感染擴大，官方並未舉辦祝賀宴會及茶會。



穿戴頭飾及配戴勲章以洋裝正式服裝之姿初形成年儀式的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王。她於12月1日迎接20歲生日。在媒體大眾高喊「恭喜」時，她則是以笑容回應並稱「謝謝」＝5日下午、於皇居・宮殿西車寄（代表攝影）



天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王。1日迎接20歲生日＝11月14日、皇居・御所（宮内廳提供）



為了跟上皇夫妻致意，前往仙洞臨時御所訪問的愛子內親王＝5日下午、東京都港區



穿戴頭飾及配戴勲章以洋裝正式服裝之姿初形成年儀式的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝5日下午、皇居・宮殿西車寄（代表攝影）



出席成年儀式的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王，身穿的寶冠大綬章＝5日下午、皇居・宮殿西車寄（代表攝影）



穿戴頭飾，舉辦結婚儀式，當年的黑田清子（當時稱紀宮內親王）＝2005年11月、皇居・宮殿「松之間」



接受首相岸田文雄等「三權之長」等祝賀的天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王＝5日下午、皇居・宮殿「梅之間」（代表攝影）

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