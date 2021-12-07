確保日本皇族數量、考量兩案＝「結婚後殘留」「舊宮家回歸皇籍」

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日本政府在6日、在首相官邸召開討論安定皇位繼承方案第12次民間有識人士會議（座長・前慶應義塾長清家篤）。為了確保皇族數量，未來將在（1）女性皇族在結婚後仍可留在皇室（2）皇族養子血緣等在內的舊宮家男系男子將可回復皇籍等兩案一起並排建議，將成最終報告的骨幹。預計在年底内會有最後一輪報告。

民間有識人士會議從3月就開始召開。7月時所整理的論點，在減少皇族人數的應對上就是相當吃緊的課題，因此這兩案就優先被拿出來檢討。未來皇族人數確保如果碰到更難的場合，舊宮家的男系男子回歸皇室等將會藉由法律的修正上，隨時可能直接轉為皇族的提案也是其中之一。

作為骨幹的考量案總共有三個案，在整理論點下先提出兩案優先討論。

論點整理的內容，主要聚焦於悠仁內親王在繼承皇位後的流程上銘記「不能輕忽」。女性・女系天皇的與否等目前仍尚為提及，骨幹架構也是依照這樣的主旨解釋。



出席安定皇位繼承方案第12次民間有識人士會議的座長清家篤（右手起第2人）等人＝6日下午、於首相官邸

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