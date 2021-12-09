日本首個民間太空人＝前澤友作抵達國際太空站

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服裝販賣網站「ZOZO」的創業者前澤友作（46）等3人，在8日下午4點38分（日本時間）搭乘俄羅斯的太空船「聯盟號宇宙飛船」飛往國際太空站（ISS），飛船從哈薩克・拜科努爾太空發射場用聯合系列運載火箭推射升空。這也是首位日本民間人士前往ISS做停留。

聯盟號宇宙飛船是可供3人乘坐的膠囊型太空船，除了前澤外，還有相關公司人員的平野陽三（36）與一位俄羅斯太空人擔任船長。

發射升空後，船約在8日下午10點40分左右抵達ISS。9日上午1點10分左右艙門打開、前澤等人則是面露笑容用雙手揮手致意下進入ISS中，與滯留在太空中的太空人們握手。在與地上的通話中，他也興奮地表示「到囉！宇宙！。我到了！」。

前澤等人約在ISS滯留約12天，預計在20日返回哈薩克的草原地區。在滯留時，也會實施從一般大眾募集而來的實驗，並將其投稿到YouTube等跟大家分享。



進入聯盟號宇宙飛船前的前澤友作（中央）等人（8日、哈薩克・拜科努爾太空發射場）（AFP時事）



搭載前澤友作等人的聯合系列運載火箭發射升空（8日、哈薩克・拜科努爾太空發射場）（AFP時事）



抵達國際太空站（ISS）後相當高興的前澤友作（中央下）等人（日本時間9日、NASA電視）

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