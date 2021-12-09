雅子皇后58歲生日＝對愛子內親王成年「感觸很深」

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日本皇室雅子皇后在9日迎來58歲生日。宮内廳透過文件發表她的感想。對於長女愛子內親王在1日成年一事表示「感觸很深」，並對國民表示感謝稱「至今為止大家的關懷與祝福，我打從心底相當感謝」。

皇后回顧「20年間雖然看似很長，也是一下子就過去的感覺」、「那個好小的愛子已經成年了，我自己也是無法相信」。今後也希望累計經驗，讓她以成年皇族身分履行她的義務。

今年也因為新型冠狀病毒的災厄下，國内外有不少人因此死亡，她表示是「相當痛心的一年」。對於自殺者增加也有所提及，稱「希望大家能夠互相關懷，持續創造出互相支持的關懷社會」。

對於三一一大地震滿10年的一事，她也表示「今後也會與陛下一起跟受災戶表達我們衷心地慰問」。對於静岡縣熱海市土石流災害造成多位犠牲者一事也表示哀悼之意。

另一方面，對於開發地球暖化預測氣候模型系統的真鍋淑郎（90）教授獲頒諾貝爾物理學獎一事表達開心。雅子皇后自身、大學時代也學習能源經濟學，結婚前的工作也致力在氣候變遷上的環境問題研究，「氣候變遷及地球環境的問題的重要日益加深，讓我深有所感」。秋篠宮夫妻的長女小室眞子的結婚一事則未提及。

現今她的身體仍在療養中，對於身體狀況，她也稱「朝向快速復原持續努力」。負責治療的宮内廳醫師團也公布他們見解。表示「依然跟過去一樣恢復快速，身體狀況有其調整」，跟過去的想法差不多。



58歲的生日前，出席攝影的雅子皇后＝5日下午、皇居・御所（宮内廳提供）



雅子皇后的58歲生日前，出席攝影的天皇、皇后兩陛下＝5日下午、皇居・御所（宮内廳提供）



雅子皇后的58歲生日前，出席攝影的天皇、皇后兩陛下＝5日下午、皇居・御所（宮内廳提供）



出席線上地方活動，手拿各地傳統工藝品手一同談笑的天皇、皇后兩陛下＝5日下午、皇居・御所（宮内廳提供）

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