曾與Omicron患者密切接觸後看比賽＝日本政府管控觀眾身體健康

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厚生勞動省與東京都在16日表示，一位8日從美國回國後確診，居住在東京都内的一位20多歲女性在感染新型冠狀病毒變異株「Omicron變種」後，與其一同的男性密切接觸者也被確診陽性。該男在12日，曾前往川崎市的等等力陸上競技場欣賞足球天皇杯準決賽，東京都正在調查他是否有跟Omicron變種感染有無相關。

厚勞省及東京都，則是呼籲在該男性周邊觀戰的約80人都需要接受檢查，身體狀況不是很好的觀眾應該避免外出，並儘快前往醫療機關就診。

根據厚勞省與東京都，該女性在8日從美國德州搭機返抵成田機場，當時檢疫呈現陰性。從該州回國的入境人士在當時，都不是被列入在檢疫設施自主健康管理的對象，而是被要求回到自家健康管理。結果她在9日出現發燒症狀，10日前往醫療機構就診。在東京都依據基因情報解析下，16日正式確診Omicron變種病毒。這也是繼岐阜縣的男性後，再度出現機場檢疫以外被判定感染的人。

該男在8、9兩天與該女見面。10日也出現發燒症狀。在看完比賽後的13日他仍照常上班，但是在該天被認定密切接觸者後、15日他也隨即確診。跟他一起去看比賽的3位家人，與同個職場的7位男性皆被認定為密切接觸者。

該女性與該男性，都是打過兩劑莫德納製疫苗。

12日的天皇杯準決賽，當時觀眾人數並沒有設定上限。根據日本足球協會數據，該場觀眾人數為1萬7595人。

官房長官松野博一就這次的案例表示、「目前還沒有考量到群聚感染的可能」。



官房長官松野博一＝8日、於首相官邸

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