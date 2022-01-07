沖繩・山口・廣島實施「防止蔓延」＝9日起至月底

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日本首相岸田文雄在6日表示將對，新型冠狀病毒感染正急速擴大中的沖繩、山口、廣島等三縣，將會實施特別措施法下的「防止疫情蔓延等重點措施」應對。7日也將就此諮詢專家學者。期間將從本月9日起至月底。這也是岸田執政以來第一次使用該項重點措施。

首相在6日傍晚，對記者團表示「在不久將來，可以預見醫療提供系統將出現相當大的負荷，希望能夠早點談妥好感染擴大的防治措施」。全國確診者數量在過年之後開始逐步增加，未來將強化都道府縣間的合作並加強行動限制。

首相就重點措施實施上，可以經由知事的判斷下正式停止提供酒精類，沖繩的確診風暴中中央政府也將向縣廳派遣調整員。

本月下旬預計重新檢討的觀光振興對策「Go To Travel」，他則慎重地說「何時能夠再開目前仍是未知數」，方針事實上先暫緩。

沖繩等3縣在6日，都陸續跟中央政府要求實施「重點措施」。對象地區包括沖繩縣本土及離島等全區域，山口縣則是美軍岩國基地的岩國市，鄉鄰接的和木町、廣島則是廣島市之外包括岩國市相隣的廿日市市等縣西部地區。3縣都很高可能是因為美軍基地相關人士出現感染而造成群群聚效應。



接受採訪的日本首相岸田文雄＝6日下午、首相官邸



（左起）沖繩縣知事玉城丹尼、山口縣知事村岡嗣政、廣島縣知事湯崎英彥

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