東京出現大雪警報＝都心10公分積雪、羽田機場航班取消

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日本關東地區在6日下午，受到南方海域往東前進的低氣壓等影響，以南部為中心持續出現大雪。根據氣象廳情報，下午7點時的積雪幾乎已經達到頂點，東京都心（千代田區北之丸公園）有10公分、横濱市中區有8公分、千葉市中央區與水戸市則觀測到7公分。該廳則對東京23區與千葉縣全域、茨城縣南部等發布大雪警報，並在晚上解除。

這也是相隔四年東京23區再度發布大雪警報。東京都的多摩地方及神奈川縣等下午到晚上也發出大雪注意報。

冷冽寒冬持續，都心的氣温在下午9點左右時來到零下0.8度。7日白天須注意路面結凍及交通混亂。

受大雪影響，羽田機場等出發的航班相繼取消。日本航空有68班、全日空有40班取消，至少造成約6230人、3520人受到影響。JR則是東海道新幹線一時間發生延遲，東海道線及總武線、横須賀線等都發生延遲狀況。



大雪紛飛中騎腳踏車經過的女性＝6日、東京都内（EPA時事）



大雪紛飛中、從東京車站出發的新幹線＝6日（AFP時事）

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