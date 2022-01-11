日本體操國手內村航平退休＝倫敦、里約奧運金牌王者謝幕

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曾在2012年倫敦、16年里約兩屆奧運個人綜合中項目中連霸的體操男子選手内村航平（33）＝JOYCAL＝在11日正式宣布退休，所屬事務所並對此證實。預計將於14日召開記者會。

内村在2008年首次的北京奧運中出場後，長年以來作為日本男子的王牌相當活躍。在6項目競爭的個人綜合賽中，他在世界體操大賽中從09年起達成6次連霸。里約奧運則是在團體綜合項目中貢獻一面金牌。

在里約奧運後他成為首位日本體操界的職業選手，但他仍是受傷勢所苦。2017年的世界體操大賽中，他在個人綜合項目無法達成連霸。依照項目分別後，他雖然在單槓項目中連續4屆奧運出賽，去年夏天的東京奧運時在小組賽中止步於預賽。

在去年10月的世界體操大賽時他的單槓來到第6位。奧運後他就曾對自己進退與否表示「希望能夠好好休息後思考各種可能」。根據相關人士表示，他之後還是會持續練習，這一屆的奧運將是他最後一屆的奧運。



内村航平



在體操男子個人綜合項目中獲得金牌的内村航平＝2012年8月1日、倫敦

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