日本加強防疫：加速第三劑、邊境對策延續到2月底

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日本首相岸田文雄在11日，就新型冠狀病毒「Omicron變種」相關對策表示，醫療従業人員及高齡人士以外的一般人士也將提前推進第三劑疫苗接種。先前不被認可的未滿12歲學童也希望能盡早開始研究施打疫苗。他在首相官邸記者團の質問に答えた。

而在外國人的邊境檢疫對策上，原則上停止外國人新入國將持續到2月底為止。另一方面，對於非洲南部等11國的再入國原則上禁止方案等將被廢止。官房長官松野博一在記者會上，就有關新留學生的入國一事表示「在快畢業及升學學生的狀況等我們都會有所應對，正在檢討中」，表達可能做出調整的態度。

首相就有關追加接種第三劑表示「3月以後，將會活用已經確保的莫德納（製）1800萬劑，一般人接種時程也將往前」。其中也表示將考量重新設置自衛隊的大規模接種中心。對於沖繩縣緊迫的醫療現場也表示將作出應對。防衛省在11日，已經派遣看護官等10人。

此外，他也提及專家學者分析指稱「Omicron變種的重症化機率低可能性很高」，也提到對高齡人士的重症化危機。對於Omicron患者的入出院標準一事也稱「會參考先進各國的應對方式後做出應對」，對應症狀不同下再做出進一步調整。

另一方面，他對於企業・自治體則要求「從維持社會活動的觀點來看，希望能麻煩大家持續擴大遠距上班與準備事業持續的計畫」。對學校也希望網路上課準備好的同時「對於4月以後可能可以恢復開學等做出最柔軟的應對」，對於學生的權益等希望能做出最適當地應對。



接受記者團提問後回答的日本首相岸田文雄＝11日上午、首相官邸

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