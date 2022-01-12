日本國內11日再有6378人確診＝重症病患總數再過百人

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日本國内在11日，再度確認新的6378人確診新型冠狀病毒。死者中則是增加來自北海道與群馬縣各1人。重症病患較前一日相比增加10人，來到100人，這也是2020年11月7日以來再度來到100人以上。

東京都的新確診者有962人，較前一週週二（151人）相比為6倍左右。依據年代別，則是依序為20至29歲最多，有383人、30至39歲為163人、40至49歲為113人、10至19歲為100人等。依據東京都基準的重症病患較前一日相同，為4人。

目前適用「蔓延防止等重點措施」的沖繩縣則有775人，廣島縣588人，山口縣143人確診。

美軍岩國基地（山口縣岩國市），則是有新的基地相關人士71人確診。基地内的確診者總計為1036人。

根據厚生勞動省資料，國内確認的「Omicron變種」確診者，在10日下午9點時間點累計共為2345人。當中有1217人的確診途徑尚不明確。



在銀座的十字路口交錯的行人＝8日、東京都中央區

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