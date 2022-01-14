日本國内確診超過18000人＝沖繩等最多、東京3124人

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日本國内在13日，再度確認新增18859人新型冠狀病毒確診者。這也是自去年9月4日以來新確診者再度突破15000人，相隔約4個月。目前適用「蔓延防止等重點措施」沖繩、廣島、山口各縣等，單日確診也持續更新過去最多紀錄。東京都則為3124人、大阪府為2452人確診。

沖繩縣則是超過過去最多紀錄8日（1759人）來到1817人，較前一週週四相比幾乎是倍增。廣島縣為805人、山口縣為218人。新潟、福井、長野、滋賀、和歌山、島根、愛媛、長崎各縣都更新最多數字。

東京都則是自去年9月2日以來再度有新確診者超過3000人。較前一週週四相比增加約5倍。依據年代別則是以20-29歲最多，有1093人，40歲以下占全體約7成。依據東京都基準的重症病患則是與前日相同，仍為4人。

大阪府則同時是去年9月8日以來新確診者再度超過2000人，同時較上一週週四相差近5倍。愛知縣則是自同月10日以來再度超過1000人，來到1036人。

全國重症病患較前一日相比增加20人，來到125人，死者則是確認4人。千葉縣則是出現疑似確診「Omicron變種」的90歲以上女性。該縣正在做基因解析進一步確認。

根據厚生勞動省情報，國内確認的Omicron變種確診者，在12日下午9點時間點有3155人。當中1771人的確診途徑尚且不明。



於大阪心齋橋筋商店街交錯行走的行人們＝12日、大阪市中央區

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