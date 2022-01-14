免洗塑膠製品4月起開始削減＝從超商及乾洗店開始

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日本政府在14日，在內閣會議，就促進塑膠垃圾減量達成資源循環新法等，正式決議從4月1日起實施新的政令。未來包括超商及飲食店、飯店、乾洗店等，都將規定拋棄免洗式塑膠製品都有義務在使用上減量。包括湯匙及牙刷、衣架等12項塑膠製品等，將課以有價化及使用替代素材等，對於不從的客人未來將施以記點處分。

賦予削減義務的物品，多是一年內可以消耗達5噸以上免洗用塑膠製品的業者。叉子▽湯匙▽刀▽攪拌棒▽吸管▽梳頭刷▽梳子▽刮鬍刀▽淋浴用帽▽牙刷▽衣架▽衣類用塑膠套等12製品，對其制定削減目標，督促採取相關必要的對策。如果對策沒有具體落實，國家將會對其提出命令及糾正，如果不從者可以處以罰鍰。

新法「塑膠資源循環促進法」，在2021年的國會期間已經成立。對於市區町村，則要求文具等塑膠製品、食品托盤及糖果包裝等塑膠容器一率採取統一收集，努力達向環保的義務。



塑膠製吸管（EPA時事）

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