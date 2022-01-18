勿忘教訓、傳給下個世代＝疫情下二度阪神大地震追悼儀式

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造成6434人不幸罹難的阪神大地震，在17日時迎來發生27年。受到新冠病毒「Omicron變種」威猛肆虐下，兵庫縣内各地仍陸續舉辦追悼儀式。家屬們也重新將當年地震的教訓與心境傳達給下個世代。

神戸市中央區公園「東遊園地」，由NPO組織等舉辦追悼集會。期許勿忘27年前的災禍，將思念之情寫上「忘 1.17」於竹與紙的燈籠上並點燃，在地震發生時刻的上午5點46分時大家一同默禱。集會到晚上9點前約聚集45000人。

該市的追悼儀式中，當年在地震時失去姊姊西田瑞惠＝當時（17）＝，現在職業是歌手的田代作人（37）代為出席。去年因為感染防止對策停辦，他在相隔2年後代表家屬朗讀「追悼詞」。朗讀完後，田代對媒體表示「很多世代的人還不知道當年的地震，我將自分當年的體驗與現今的思緒完全融合，在以力求傳達給他們下的心情朗讀」。

兵庫縣等地，上午11點20分起也在神戸市内的慰霊碑前舉辦追悼儀式。神戶知事齋藤元彥致詞表示「超過四分之一個世紀歲月，很擔憂過去記憶消逝。大家一同發信地震經驗與教訓同時，每人每人都要思考防災重要，行動下的災害文化必須深植我們心中」。

就讀縣立舞子高校3年級的桑田優葵（17）在朗讀宣言時表示「讓地震經驗產生的教訓持續接力下去，是我們未曾受災的人一定要做的。從今而後我們也要擴大防災的循環」。

原先預計在縣内各地舉辦的追悼相關活動，受到疫情影響相繼連續2年停辦或是縮小舉辦。



迎接阪神大地震27週年之際的追悼集會，燈籠上面裝飾著「忘 1.17」文字＝17日上午、神戸市中央區東遊園地



迎接阪神大地震27週年之際、在發生時刻默禱的人們＝17日上午5點46分、神戸市中央區東遊園地



迎接阪神大地震27週年之際、出席追悼儀式上點亮紙燈籠一家人＝17日上午、神戸市中央區東遊園地



迎接阪神大地震27週年之際、追悼集會上點亮竹燈籠的女性＝17日上午、神戸市中央區東遊園地

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