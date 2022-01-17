漫畫家水島新司過世、享壽82歲＝「大飯桶」「Abusan」等名作作者

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以「大飯桶」、「Abusan」等人氣棒球漫畫廣為人知的漫畫家水島新司（Mizushima・Shinji）在10日，因為肺炎併發症的緣故在東京都内醫院過世，享壽82歲。他出身新潟市。葬禮已由近親人士執行。喪主為其妻修子女士。

小時候他就喜歡漫畫，1958年正式出道。70年時以描繪剛速球投手為主角的「男兒瘋狂甲子園」博得高人氣，晉升人氣漫畫作家行列。

描寫高校球兒青春的「大飯桶」從72年開始連載後，他筆下個性豐富的腳色及躍動紙上的畫風等，超越世代讓許多棒球迷為之傾倒。跨越5個系列，到2018年為止46年以來持續筆耕不墜。

描述擁有巧妙變化球技巧的女性投手活躍在職業棒球的作品「棒球狂之詩」、以及酒豪強打者・景浦安武為主角，連載超過40年的「Abusan」等熱賣作持續連發，確定他作為棒球漫畫第一人的不動地位。

水島自身也是職業棒球南海鷹（後大榮、現軟體銀行）的大球迷而廣為人知。跟「大飯桶」主角山田太郎相當相似擁有高人氣的已故職業棒球選手香川伸行等也因此擁有許多球迷。

水島一生拿下小學館漫畫賞、講談社出版文化賞等多數漫畫賞。2005年獲頒紫綬褒章。



水島新司（水島Production提供）



「大飯桶」（C）水島Production

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