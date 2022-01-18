蔓延防止將擴大到11都縣適用＝19日日本政府將正式決定

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日本政府在17日、受到新型冠狀病毒「Omicron變種」感染急速擴大，擬定東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、岐阜、三重等1都6縣，將適用於「準緊急事態宣言」的「防止疫情蔓延等重點措施」方針。加上新潟等4縣，共計11都縣等一起進入調整。19日預計在政府對策本部召開會議決定。

現在正在實施中，預計到31日為止的沖繩、山口、廣島等3縣的重點措施，對象地區將會大幅擴大。一旦正式適用，不符從營業時間短縮限制，也有可能被施以罰鍰。

首都圏1都3縣的知事在17日，要求政府對其正式適用該重點措施。東海3縣知事也在電視會議中對此提出要求。日本政府也在考慮新潟、長崎、熊本、宮崎各縣等適用該措施，對象地區有可能逐步增大。期間早的話，目前從21日開始至2月13日為止的說法是最可能的。率先實施的沖繩等縣的期限也將會持續延長。



（左起）上段：東京都廳、埼玉縣廳 下段：千葉縣廳、神奈川縣廳

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