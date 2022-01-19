日本國内單日確診32197人＝首破3萬大關再創新高

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日本國内在18日，再度確認新增3萬2197人感染新型冠狀病毒。單日確診者是自去年8月20日「第5波」高峰期的2萬5990人以來，相隔約5個月再度更新最多數字。亦是首次超過3萬人。東京都為5185人、大阪府則創下過去最多的5396人。

國内確診者從去年，因為Delta變種擴大下由8月中～下旬後開始每天確診超過2萬人，進入9月後呈現減少。10月下旬至12月中旬全國每天幾乎是300人以下，隨著疫苗効果遞減及轉換成Omicron變種等下背景，12月下旬後開始增加。進入今年後，從1月1日的534人起約2週間左右即擴大到60倍以上。

另一方面、18日時間點時全國的重症病患為261人，目前尚未達到在去年9月4日創下的過去最多（2223人）數字。去年高峰期時單日超過100人死者，進入今年後最多為11人，目前並未激增中。18日全國死者則為10人。

這也是東京都單日確診者自去年8月21日超過5000人。較前一週週二相比增加5倍以上。依據東京都標準的重症病患較前一日相比增加2人，來到7人。

大阪府新確診者、則是較本月16日的3760人大幅上升，跟年初相比增加70倍以上。18日的時間點的大阪府内病床使用率為29.0％，尚未達到大阪府訂定的「防止疫情蔓延等重點措施」要求標準值的35％い。

新確診者中，兵庫（1645人）、福岡（1338人）、京都（1024人）、熊本（608人）、滋賀（403人）、群馬（375人）等共計18府縣來到最多數字。愛知縣（2145人）則是過去第2高，沖繩縣（1443人）也較前一週增幅近倍。

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