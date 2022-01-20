日本單日確診41485人創新高＝連續2天更新

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日本國内在19日，再度發表新增4萬1485人新型冠狀病毒確診。較前一日再度新增9200人以上確診者。單日確診者也首度超過4萬人，連續2天更新最多數字。重症病患較前一天相比新增20人，來到281人、死者新增15人。

東京都則是新增7377人確診。這比去年8月13日創下的最多數字5908人還要高，首次超越7000人。

東京都内的新確診者從去年10月中旬以後，雖然每天都未滿100人，在跨年之後數字就急增。在1月8日超過1000人後，12日則來到2198人、13日則為3124人、14日高升到4051人，18日已來到5185人。

大阪府也是創下過去最多確診6101人，首次超過6000人。大阪府内的新確診者在1月1日僅為70人，相比之下增加約87倍。

此外包括北海道（1170人）、新潟（440人）、長野（382人）、静岡（877人）、兵庫（2514人）、福岡（2208人）等共計28都道府縣皆出現過去最多確診。

大阪府則表示，一名在8日死亡的80多歲男性，確定是死於「Omicron變種」。這也是該自治體首此出現該變種死亡的確診者。



在大阪道頓堀交錯的行人＝12日、大阪市中央區



許多行人匯集於澀谷十字路口＝14日下午、東京都澀谷區

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