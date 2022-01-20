岸田文雄出席國會質詢、稱與中國會構築「安定關係」
Newsfrom Japan政治外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本首相岸田文雄在20日出席參議院本會議，就施政方針演說接受各黨代表質詢。他在會議中並重申，持有My Number Card的第二波點數優惠「My Number Point」，只要將卡片綁定健康保険證及提領公金用的帳戶，就可以各獲得7500日圓點數。未來將於6月左右開始正式上路。他在面對自民黨松山政司時做出如此答詢。
首相就中日邦交正常化50年後的日中關係一事強調「預計構築具建設性與安定的關係」。面對沖繩縣・尖閣諸島（釣魚台）及日本周邊軍事活動持續活化一事上，他也稱「對安全保障上來說是相當大的擔憂。對中國將會主張既有的堅持，強烈要求他們做出負責任的行動」。他在面對立憲民主黨參議院議員會長水岡俊一時做出如此答詢。
針對18歲以下給付10萬日圓排除離婚的單親家庭導致無法領取的問題，他稱「在規定基準日以後離婚的家庭來說，制度上的應對確實有其難處。我們會要求自治體在交付臨時交付金時能夠妥善檢討如何活用」。針對揮發油税等減税的「觸發價格」解除凍結一事，他也表示較否定的見解，稱「汽油、柴油等出現觀望及其所帶來的反動，恐怕會導致流通上的混亂等問題，並不是很適當」。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]