岸田文雄出席國會質詢、稱與中國會構築「安定關係」

Newsfrom Japan

日本首相岸田文雄在20日出席參議院本會議，就施政方針演說接受各黨代表質詢。他在會議中並重申，持有My Number Card的第二波點數優惠「My Number Point」，只要將卡片綁定健康保険證及提領公金用的帳戶，就可以各獲得7500日圓點數。未來將於6月左右開始正式上路。他在面對自民黨松山政司時做出如此答詢。

首相就中日邦交正常化50年後的日中關係一事強調「預計構築具建設性與安定的關係」。面對沖繩縣・尖閣諸島（釣魚台）及日本周邊軍事活動持續活化一事上，他也稱「對安全保障上來說是相當大的擔憂。對中國將會主張既有的堅持，強烈要求他們做出負責任的行動」。他在面對立憲民主黨參議院議員會長水岡俊一時做出如此答詢。

針對18歲以下給付10萬日圓排除離婚的單親家庭導致無法領取的問題，他稱「在規定基準日以後離婚的家庭來說，制度上的應對確實有其難處。我們會要求自治體在交付臨時交付金時能夠妥善檢討如何活用」。針對揮發油税等減税的「觸發價格」解除凍結一事，他也表示較否定的見解，稱「汽油、柴油等出現觀望及其所帶來的反動，恐怕會導致流通上的混亂等問題，並不是很適當」。



在參議院本會議上針對立憲民主黨參議院議員會長水岡俊一的代表質詢時作出答詢的日本首相岸田文雄＝20日上午、於國會内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]