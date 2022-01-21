日本政府派遣東加支援＝自衛隊飛機・艦艇搭載水與資源

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日本防衛大臣岸信夫在20日表示，為了支援因海底火山噴火與海嘯造成大規模災害的南太平洋島國東加，已經派遣航空自衛隊C130輸送機2架前往當地。該批機已經搭載飲料用水於當晚前往澳洲，預計21日抵達。日本也將派遣大型物資海上自衛隊運搬輸送艦「大隅」前往東加附近海域。

輸送艦因為要去除火山灰，搭載強力高壓洗淨機及手推車等，並裝載2架陸上自衛隊CH47輸送直升機，預計在當地現場將廣泛活動。派遣隊員包含聯絡調整員在內全部有300人左右。岸信夫在防衛省面對記者團強調「大家一體同心做好支援分配任務」。

20日下午、空中自衛隊小牧基地（愛知縣小牧市）由隊員將共計5噸重的寶特瓶裝水分別搬入2架運輸機中。隊員們在接受PCR檢查，確認新型冠狀病毒呈陰性後才准搭機，運輸機在下午10點左右離開陸地。

派遣活動是依據國際緊急援助隊派遣法等為基礎，這次是第24次。最近則是在2020年1月因為大規模森林火災持續下，日方跟澳洲派遣部隊前往。

日本首相岸田文雄在20日的參議院本會議中，就東加支援表示「會與澳洲及紐西蘭等相關國家緊密連結做好應對」。政府將提供100萬美金（約1億1400萬日圓）以上的緊急無償資金援助該國。



為了前往東加支援，將飲料用水陸續堆疊的日本自衛隊員們＝20日下午、愛知縣航空自衛隊小牧基地



將飲料用水搬入航空自衛隊C130輸送機內，準備前往東加的自衛隊員＝20日夜、愛知縣航空自衛隊小牧基地



為支援東加出發的航空自衛隊C130輸送機＝20日晚、愛知縣航空自衛隊小牧基地

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