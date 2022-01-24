日本國內確診單週破29萬人＝死者也持續增加

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日本國内的新型冠狀病毒確診者，在24日上午10點現在，包含觀光遊輪「鑽石公主」號在內的乘船者，累計已經來到218萬1000人。單週間新確診者來到29萬5270人，較前一週（11萬8317人）增加2.5倍。

伴隨「Omicron變種」確診擴大，全國各地確診者持續增加。死者則是單週新增78人，累計來到1萬8522人。

單週確認的新確診者依照都道府縣別統計，最多的為東京，有5萬5313人，依序是大阪（3萬9823人）、神奈川（2萬0091人）等自治體。比首都圏等還要提早適用蔓延防止等重點措施的沖繩則是有8220人，增加幅度較前一週（9666人）較為縮小。

死者從去年12月以後，單週就未滿10人，但是上一週（30人）起就呈現持續增加趨勢。全國確認的重症病患在23日時間點為430人，較一週間前的235人增加1.8倍。



在東京迪士尼渡假村前交錯而行的人們＝22日上午、千葉縣浦安市

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