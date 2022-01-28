日本單日確診7.8萬人、連續3天最高＝重症病患總數超過500人

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日本國内在27日，再度確認新增7萬8929人確診新型冠狀病毒。較前一日相比新增約7300人、連續3天更新最多紀錄。重症病患較前一日相比新增67人，來到537人，是繼去年10月9日以來再度超過500人。死者則是新增47人，是進入今年以來最多。

東京都的新確診者，則是連續3天最高數字的1萬6538人。較前一日新增2400人，跟前一週週四（8638人）相比新增約1.9倍。

根據東京都情報，目前的病床使用率為44.4％，較前一日上升1.6%。依據東京都標準的重症病患較前一日相同，為18人，死者則為3人。

新確診者加上東京都，包含神奈川（5959人）、愛知（5160人）、兵庫（4303人）、福岡（3955人）、千葉（3802人）、北海道（2856人）等27都道縣在內都創下過去最多紀錄。大阪府則是繼前一天後持續更新第二高紀錄，為9711人。



在東京銀座十字路口漫步的人們＝20日、東京都中央區

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