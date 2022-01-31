日本選手團本隊進入北京備戰冬奧＝主將高木美帆等人

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【北京時事】面對即將於2月4日開幕的北京冬季奧運，來自日本的選手團本隊在30日，經由空路進入北京。選手・工作人員83人等在經過新型冠狀病毒檢查後，搭乘會場的巴士前往北京及張家口的選手村。擔任隊長的高木美帆選手（日体大職）及冰上舞蹈的小松原美里、小松原尊兩位選手（倉敷）等則是前往北京的選手村。

在1998年長野奧運跳台滑雪團體金牌・現任選手團總監督的原田雅彦則是透過日本奧委會發表聲明指出，「讓我想起了過去現役選手時代，真的是相當興奮。不讓選手陷入不安，讓他們全力比賽，我們會好好支持他們」。

日本選手團，則是派遣過去最多的冬季奧運陣容，共124人出賽。這屆大會預計到2月20日為止，將舉辦7種競技109種項目。

日本選手奪牌濃厚則是包括自由式貓跳滑雪、以及連續3屆出賽的女子冰上曲棍球等選手已經進入中國，正在為比賽做出最後的調整。



抵達選手村的競速滑冰選手高木美帆（右起）等日本選手團＝30日、北京



抵達選手村，拍攝記念照的日本選手團＝30日、北京

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