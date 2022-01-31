自衛隊再度開展大規模接種＝第3劑施打加速中
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受到新型冠狀病毒確診擴大，自衛隊疫苗大規模接種在31日，於東京會場大手町合同廳舎3號館（東京都千代田區）重啟營運。大阪會場則是從2月7日起。希望在疫苗第3劑施打期間能夠作為自治體行動的有力後盾。兩會場合計最大可單日施打3120人，預計將營運到7月底。
接種從上午8點後開始。只要是在上一次打完後6個月以上都可以來施打，年齡層廣泛外，在接受自衛隊醫官問診後，即可以順利地接種。
來自東京都調布市的公司職員池端大輔（44）表示「當地只有高齡人士開始接種，為了不讓妻子跟孩子感染，我先來趕快打一下」，在接種後終於嶄露笑容。居住於板橋區的無職女性（72）則說「女兒幫我早點預約了。目前還是很異常的確診情況，能夠讓高齡人士減低不安的只有施打疫苗」，露出較不安地神情。
31日則是有720人預定接種。予約額度已經事先額滿，下次的預約則是於同一天下午6點起開始接受預約。
東京會場在去年，在同樣的建築物一度可以來到1日1萬人接種，這次受到電梯老朽化等因素，導致上層無法使用，最後採用1樓及屋外組合屋形式縮小規模。
第3劑接種以全國18歲以上為對象，疫苗使用美國莫德納製疫苗。接種及預約需要倚賴各自治體發行的接種券，就算有當日空額，也不能現場排隊。
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