沖繩石垣市長海上視察尖閣群島＝就任後首次的海洋調查

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中國海警局於2021年通過可使用武器的「海警法」並施行後，在2月1日將滿1年，在這之前，沖繩縣石垣市市長中山義隆在31日，搭乘民間船首次造訪尖閣群島（釣魚台）周邊海域。這也是現職當地自治體首長罕見做出視察行為。當中包括石垣市委託的海洋調查等，這也是中山市長就任後首次進行視察。

中山市長在30日下午5點左右，進入以海洋調查為目的，前往該群島的東海大學調查船「望星丸」（2174噸）、並從石垣港（石垣市）出港。船上有市職員及市議員等相關人士。31日早上視察魚釣島、北小島、南小島等小島、同日傍晚回港。

下船後，中山市長接受採訪時表示，「根據市的海洋基本計畫，有必要對於周邊海域的漁業等如何活用上進行時態調查。第一次從海上看到（尖閣），真的是非常大的島嶼」。談到視察時期等，則是由委託調查的東海大學的日期等方便為主。

各島周邊，則是根據望星丸的行蹤，中國海警局也出動「海警」2隻船侵入日本領海。根據地第11管區海上保安本部情報，該批船疑似跟望星丸一起航行後，隨後跑出領海。

該次行政當地調查，也是2012年東京都出海調查以來第2次。跟上回一起同行的東海大學海洋學部教授山田吉彦表示，用目視方式確認山羊的食害。採取海水分析汚染程度及島嶼的生態系實態，對漁業的影響考量等都是觀察重點。



抵達石垣港的東海大學調查船「望星丸」＝31日下午、沖繩縣石垣市



從望星丸下船的沖繩縣石垣市長中山義隆＝31日、石垣市石垣港

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