日美外交首長、決意重新聯手北韓議題＝對烏克蘭同表「深刻擔憂」

Newsfrom Japan

日本外務大臣林芳正在2日、與美國國務卿布林肯進行電話會談，對於北韓不斷發射彈道飛彈等動作，兩國達成共識將一致緊密合作。同時對於俄國強化軍事壓力在烏克蘭情勢上，兩國也表達強烈擔憂，重申一致支持烏國的主權與領土的一體性。

該次電話會談約35分鐘，由日本方面提出請求。兩人就北韓核・導彈持續進化一事表達深刻憂慮。隨後，為了讓北韓達成完全非核化，日美兩國及日美韓3國再度確認等合作的重要性。強化日美同盟的抑制能力與應對能力上都是不可或缺的。

環繞烏克蘭情勢，日美兩國在1月的首脳電視會談上表示，「無論是採取何種攻撃，我們都會採取強力行動」。林芳正在電話會談，就相關方針對記者團強調「這是當然的前提」。只是，對俄國的經濟制裁與否雖然進行協議，但也沒有明示是否為「外交上的交涉」。

另一方面，根據美國國務院的發表，兩人協議時，都認為有必要壓制俄國更進一步的軍事行動。



在日美外交首長電話會談後，接受記者團採訪的林芳正＝2日上午、外務省

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