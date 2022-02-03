日本國内單日確診超過9萬人＝東京首次超過2萬人

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日本國内的新型冠狀病毒確診者在2日新增9萬4909人。單日的新確診者首次超過9萬人，比先前創下最多紀錄的1月29日還要高。重症病患比前一天相比還要增加82人，來到886人，死者則是大阪府新增19人等，共計82人。

除了東京（2萬1576人）首次超過2萬人外，愛知（6191人）及兵庫（5913人）等18個都道府縣的新確診者也創下過去最多紀錄。

根據東京都情報，病床使用率也較前一日上升0.7%，來到51.4％。依據年代別的規確診者中，未滿10歲的飆增到3300人，10-19歲人士也上升到2458人。死者則是新增6人。依據東京都基準的重症病患，則比前日增加1人，來到30人。

東京都從2日起，密切接觸者中可不經過檢查而由醫生診斷是否為陽性患者，可將其列入新確診者。該日的此患者數並為589人。

大阪也在繼東京後新增1萬1171人確診。新增陽性患者較前一週出現減少傾向，重症與輕症・中等症狀的病床使用率為69.8％，依然呈現高標準的醫療體制緊迫程度增幅。



東京都内的新型冠狀病毒新確診者超過2萬人的2日、於銀座交錯的人們＝東京都中央區

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