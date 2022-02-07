來一杯燒酎・泡盛的雞尾酒如何？＝美國酒吧市場的新開拓

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【紐約時事】「請享用燒酎及泡盛製成的雞尾酒！」。日本的蒸餾酒也打進美國市場，在紐約與洛杉磯一部份酒吧也開始提供這種新綜合特調雞尾酒。跟琴酒等其他蒸餾酒及日本酒相比、燒酎與泡盛的海外知名度雖然仍低，但是憑藉豐富地種類及享用原材料的紮實風味等特長，準備劍指新市場開拓。

每個都市的酒保，一共8人各自使用芋、麥、米、黒糖的各種燒酎及泡盛，創作獨創雞尾酒。各自的店都有2～3種類可選擇，預計提供到3月上旬為止。

紐約市内期間限定設置的酒吧中，可以嘗試4種類的雞尾酒。自認是「燒酎粉絲」，住在當地的白人男性比爾・岡薩，就點了由霧島酒造（宮崎縣都城市）的芋燒酎「白霧島」為基底，加上芒果果肉及檸檬汁等的雞尾酒「Shirokiri・Putting」。他並稱讚「相當具有果實味，非常好喝」。

企畫一系列活動的日本貿易振興機構（Jetro），所設置的「日本食品海外推廣中心」。在網路上也公開燒酎與泡盛的魅力，並公開英語影片詳細介紹。



使用高橋酒造（熊本縣人吉市）燒酎「白岳」的雞尾酒＝4日、紐約



使用三和酒類（大分縣宇佐市）燒酎「Iichigo」的雞尾酒＝4日、紐約

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