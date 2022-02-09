台灣解禁福島食品限制＝福島縣表歡迎稱「復興更進一步」

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台灣宣布緩和自東京電力福島第一核電廠事故後持續限制的福島縣等5縣產食品的進口限制後，當地的知事紛紛表示「復興更向前進」等，表達歡迎之聲。

福島縣知事内堀雅雄則稱「台灣是我們重要的出口國，限制緩和後，我們又朝向復興更前進了」。根據縣產品振興戰略課等情報，核電廠事故前的縣農產品出口幾乎以台灣與香港大半為主，桃子及蘋果，米等為主力商品。現在輸出台灣的則是只有酒類及工藝品，該縣擔當人士稱「希望藉由緩和為契機，擴大果物及米的對外輸出」。

該縣也公開放射性物質的完備檢查體制，並努力從生產現場跟海外的政府關係人士説明，做好情報溝通。今後，也會在台灣要求的進口條件，包含檢查報告書及產地證明書的發行等，為開拓通路做好準備。

茨城縣知事大井川和彥則說「我們會好好考慮加大對台灣的縣產品出口」。「我們也會努力跟中國及韓國等目前仍適用進口限制的國家說明，希望能在撤廢限制上做出更多努力」。

群馬縣知事山本一太則跟記者團強調「我們會好好推廣縣產的農畜產物給台灣」。千葉縣知識熊谷俊人則稱「會與生產者及流通事業者好好合作，全力合作來讓出口更擴大」。



（照片從左上順時計）福島縣的内堀雅雄知事、茨城縣大井川和彥知事、群馬縣山本一太知事、千葉縣熊谷俊人知事

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